Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler
12.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:45
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 7,70 7,00 10,00
Doğuş Otomotiv 17,19 15,63 9,98 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,70
|7,00
|10,00
|Doğuş Otomotiv
|17,19
|15,63
|9,98
|Gözde Girişim
|6,75
|6,14
|9,93
|Net Holding
|2,90
|2,64
|9,85
|Odaş Elektrik
|3,49
|3,18
|9,75
|Brisa
|14,99
|13,79
|8,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,41
|9,66
|7,76
|Çelebi
|83,80
|78,80
|6,35
|ARD Bilişim Teknolojileri
|37,54
|35,56
|5,57
|İş GMYO
|2,09
|1,99
|5,03
|Akiş GMYO
|3,59
|3,42
|4,97
|İş Fiansal Kiralama
|4,14
|3,95
|4,81
|Alarko GMYO
|18,31
|17,48
|4,75
|Arçelik
|26,16
|25,00
|4,64
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,60
|25,46
|4,48
|Aygaz
|12,54
|12,01
|4,41
|Kartonsan
|790,00
|757,00
|4,36
|Zorlu Enerji
|2,88
|2,76
|4,35
|GSD Holding
|2,41
|2,31
|4,33
|Ülker Bisküvi
|24,50
|23,52
|4,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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