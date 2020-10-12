Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Kerevitaş Gıda 7,70 7,00 10,00

Doğuş Otomotiv 17,19 15,63 9,98 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 7,70 7,00 10,00 Doğuş Otomotiv 17,19 15,63 9,98 Gözde Girişim 6,75 6,14 9,93 Net Holding 2,90 2,64 9,85 Odaş Elektrik 3,49 3,18 9,75 Brisa 14,99 13,79 8,70 Tümosan Motor ve Traktör 10,41 9,66 7,76 Çelebi 83,80 78,80 6,35 ARD Bilişim Teknolojileri 37,54 35,56 5,57 İş GMYO 2,09 1,99 5,03 Akiş GMYO 3,59 3,42 4,97 İş Fiansal Kiralama 4,14 3,95 4,81 Alarko GMYO 18,31 17,48 4,75 Arçelik 26,16 25,00 4,64 Tofaş Oto Fabrikası 26,60 25,46 4,48 Aygaz 12,54 12,01 4,41 Kartonsan 790,00 757,00 4,36 Zorlu Enerji 2,88 2,76 4,35 GSD Holding 2,41 2,31 4,33 Ülker Bisküvi 24,50 23,52 4,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara