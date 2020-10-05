Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler
05.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 05.10.2020 18:41
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akiş GMYO 3,60 3,34 7,78
Gübre Fabrikaları 35,04 32,60 7,48 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akiş GMYO
|3,60
|3,34
|7,78
|Gübre Fabrikaları
|35,04
|32,60
|7,48
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,94
|31,90
|6,39
|Bizim Mağazaları
|16,72
|15,76
|6,08
|Kerevitaş Gıda
|5,82
|5,52
|5,43
|GSD Holding
|2,24
|2,13
|5,16
|Otokar
|147,00
|140,00
|5,00
|Bagfaş
|18,90
|18,00
|5,00
|İndeks Bilgisayar
|17,73
|16,91
|4,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,12
|8,72
|4,59
|Borusan Mannesmann
|16,67
|15,95
|4,51
|Koza Madencilik
|13,56
|12,98
|4,47
|Akçansa
|14,08
|13,49
|4,37
|Net Holding
|2,45
|2,36
|3,81
|Kartonsan
|721,00
|697,00
|3,44
|Odaş Elektrik
|3,02
|2,92
|3,42
|Turkcell
|15,78
|15,26
|3,41
|Pınar Süt
|22,10
|21,38
|3,37
|Torunlar GMYO
|3,71
|3,59
|3,34
|Logo Yazılım
|98,50
|95,40
|3,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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