Son Dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler
30.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:43
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 32,12 29,20 10,00
Çimsa 14,70 13,40 9,70 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|32,12
|29,20
|10,00
|Çimsa
|14,70
|13,40
|9,70
|Netaş Telekomünikasyon
|19,40
|18,02
|7,66
|Arçelik
|24,80
|23,14
|7,17
|Brisa
|12,48
|11,70
|6,67
|Good-Year
|5,40
|5,12
|5,47
|İş Yatırım Menkul Değerler
|9,36
|8,91
|5,05
|Kerevitaş Gıda
|5,98
|5,71
|4,73
|Eczacıbaşı İlaç
|7,00
|6,69
|4,63
|Türk Traktör
|100,00
|95,60
|4,60
|Şekerbank
|1,60
|1,53
|4,58
|Odaş Elektrik
|2,84
|2,72
|4,41
|Karsan Otomotiv
|3,11
|2,98
|4,36
|Aksa Enerji
|6,26
|6,00
|4,33
|MLP Sağlık
|17,27
|16,63
|3,85
|ASELSAN
|19,32
|18,61
|3,82
|Vestel
|17,37
|16,74
|3,76
|Sabancı Holding
|8,32
|8,02
|3,74
|Bagfaş
|16,92
|16,34
|3,55
|İş Finansal Kiralama
|3,89
|3,76
|3,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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