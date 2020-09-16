Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Kartonsan 738,40 671,30 10,00

Halk GMYO 2,39 2,23 7,17 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 738,40 671,30 10,00 Halk GMYO 2,39 2,23 7,17 Yataş 8,65 8,09 6,92 Sasa Polyester 17,00 16,27 4,49 Akçansa 13,20 12,64 4,43 Borusan Mannesmann 13,60 13,14 3,50 Şekerbank 1,51 1,46 3,42 Çimsa 12,16 11,78 3,23 Çemtaş 11,99 11,62 3,18 Deva Holding 19,90 19,38 2,68 Anadolu Grubu Holding 17,66 17,20 2,67 Bagfaş 15,76 15,39 2,40 Otokar 147,90 144,50 2,35 Logo Yazılım 92,25 90,15 2,33 Kardemir (D) 3,17 3,11 1,93 Ege Endüstri 755,00 744,00 1,48 Koza Altın 80,25 79,15 1,39 Selçuk Ecza Deposu 8,88 8,76 1,37 Tekfen Holding 15,65 15,51 0,90 MLP Sağlık 17,47 17,32 0,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA