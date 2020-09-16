Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 738,40 671,30 10,00
Halk GMYO 2,39 2,23 7,17 ...
16.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|738,40
|671,30
|10,00
|Halk GMYO
|2,39
|2,23
|7,17
|Yataş
|8,65
|8,09
|6,92
|Sasa Polyester
|17,00
|16,27
|4,49
|Akçansa
|13,20
|12,64
|4,43
|Borusan Mannesmann
|13,60
|13,14
|3,50
|Şekerbank
|1,51
|1,46
|3,42
|Çimsa
|12,16
|11,78
|3,23
|Çemtaş
|11,99
|11,62
|3,18
|Deva Holding
|19,90
|19,38
|2,68
|Anadolu Grubu Holding
|17,66
|17,20
|2,67
|Bagfaş
|15,76
|15,39
|2,40
|Otokar
|147,90
|144,50
|2,35
|Logo Yazılım
|92,25
|90,15
|2,33
|Kardemir (D)
|3,17
|3,11
|1,93
|Ege Endüstri
|755,00
|744,00
|1,48
|Koza Altın
|80,25
|79,15
|1,39
|Selçuk Ecza Deposu
|8,88
|8,76
|1,37
|Tekfen Holding
|15,65
|15,51
|0,90
|MLP Sağlık
|17,47
|17,32
|0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA
Haber Yorumları
500