Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 13,58 12,35 9,96
Petkim 4,65 4,23 9,93 ...
20.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|13,58
|12,35
|9,96
|Petkim
|4,65
|4,23
|9,93
|Zorlu Enerji
|2,91
|2,65
|9,81
|Global Yatırım Holding
|4,64
|4,26
|8,92
|Aksa Enerji
|5,89
|5,43
|8,47
|Tüpraş
|92,00
|85,95
|7,04
|Kardemir (D)
|3,10
|2,93
|5,80
|Vestel
|17,11
|16,22
|5,49
|Hektaş
|12,37
|11,77
|5,10
|Yataş
|8,13
|7,75
|4,90
|Kerevitaş Gıda
|5,16
|4,96
|4,03
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,78
|7,49
|3,87
|Tekfen Holding
|15,21
|14,74
|3,19
|Çimsa
|12,16
|11,80
|3,05
|Borusan Mannesmann
|12,85
|12,48
|2,96
|Doğan Holding
|2,14
|2,08
|2,88
|Aygaz
|12,80
|12,46
|2,73
|Şekerbank
|1,54
|1,50
|2,67
|Halk GMYO
|2,11
|2,06
|2,43
|Albaraka Türk
|1,58
|1,55
|1,94
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Kaynak: AA