HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 13,58 12,35 9,96
Petkim 4,65 4,23 9,93 ...

Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler
20.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:42

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 13,58 12,35 9,96
Petkim 4,65 4,23 9,93
Zorlu Enerji 2,91 2,65 9,81
Global Yatırım Holding 4,64 4,26 8,92
Aksa Enerji 5,89 5,43 8,47
Tüpraş 92,00 85,95 7,04
Kardemir (D) 3,10 2,93 5,80
Vestel 17,11 16,22 5,49
Hektaş 12,37 11,77 5,10
Yataş 8,13 7,75 4,90
Kerevitaş Gıda 5,16 4,96 4,03
Tümosan Motor ve Traktör 7,78 7,49 3,87
Tekfen Holding 15,21 14,74 3,19
Çimsa 12,16 11,80 3,05
Borusan Mannesmann 12,85 12,48 2,96
Doğan Holding 2,14 2,08 2,88
Aygaz 12,80 12,46 2,73
Şekerbank 1,54 1,50 2,67
Halk GMYO 2,11 2,06 2,43
Albaraka Türk 1,58 1,55 1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım 3. Sayfa
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi Ekonomi
İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü 3. Sayfa
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Dünya
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Yaşam
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Vücudundaki cam kesileri ile ölü bulunan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Vücudundaki cam kesileri ile ölü bulunan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Meteoroloji'den 8 kente 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Akrabasını ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti
Akrabasını ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
İran'da bir kadın, üçü kız üçü erkek altız bebek doğurdu
İran'da bir kadın, üçü kız üçü erkek altız bebek doğurdu
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Medipol Başakşehir, Martin Skrtel ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Medipol Başakşehir, Martin Skrtel ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Yeşim Salkım Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 19:09:38. #1.14#
title