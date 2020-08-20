Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

İpek Doğal Enerji 13,58 12,35 9,96

Petkim 4,65 4,23 9,93 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 13,58 12,35 9,96 Petkim 4,65 4,23 9,93 Zorlu Enerji 2,91 2,65 9,81 Global Yatırım Holding 4,64 4,26 8,92 Aksa Enerji 5,89 5,43 8,47 Tüpraş 92,00 85,95 7,04 Kardemir (D) 3,10 2,93 5,80 Vestel 17,11 16,22 5,49 Hektaş 12,37 11,77 5,10 Yataş 8,13 7,75 4,90 Kerevitaş Gıda 5,16 4,96 4,03 Tümosan Motor ve Traktör 7,78 7,49 3,87 Tekfen Holding 15,21 14,74 3,19 Çimsa 12,16 11,80 3,05 Borusan Mannesmann 12,85 12,48 2,96 Doğan Holding 2,14 2,08 2,88 Aygaz 12,80 12,46 2,73 Şekerbank 1,54 1,50 2,67 Halk GMYO 2,11 2,06 2,43 Albaraka Türk 1,58 1,55 1,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA