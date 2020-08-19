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Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 12,35 11,23 9,97
Zorlu Enerji 2,65 2,41 9,96 ...

Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler
19.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:41

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 12,35 11,23 9,97
Zorlu Enerji 2,65 2,41 9,96
Petkim 4,23 3,85 9,87
Aksa Enerji 5,43 4,97 9,26
Odaş Elektrik 2,51 2,31 8,66
Tüpraş 85,95 79,85 7,64
Net Holding 2,31 2,16 6,94
Emlak Konut GMYO 2,06 1,94 6,19
Trakya Cam 4,09 3,87 5,68
Aygaz 12,46 11,79 5,68
Şişe Cam 6,27 5,94 5,56
Sasa Polyester 14,20 13,49 5,26
Bim Mağazalar 70,05 66,70 5,02
Soda Sanayii 7,02 6,72 4,46
İş Yatırım Menkul Değerler 7,45 7,14 4,34
Koza Madencilik 13,73 13,16 4,33
Anadolu Cam 5,33 5,12 4,10
Tofaş Oto Fabrikası 22,00 21,16 3,97
Arçelik 22,90 22,04 3,90
Türk Telekom 7,19 6,92 3,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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