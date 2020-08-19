Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 12,35 11,23 9,97
Zorlu Enerji 2,65 2,41 9,96 ...
19.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:41
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|12,35
|11,23
|9,97
|Zorlu Enerji
|2,65
|2,41
|9,96
|Petkim
|4,23
|3,85
|9,87
|Aksa Enerji
|5,43
|4,97
|9,26
|Odaş Elektrik
|2,51
|2,31
|8,66
|Tüpraş
|85,95
|79,85
|7,64
|Net Holding
|2,31
|2,16
|6,94
|Emlak Konut GMYO
|2,06
|1,94
|6,19
|Trakya Cam
|4,09
|3,87
|5,68
|Aygaz
|12,46
|11,79
|5,68
|Şişe Cam
|6,27
|5,94
|5,56
|Sasa Polyester
|14,20
|13,49
|5,26
|Bim Mağazalar
|70,05
|66,70
|5,02
|Soda Sanayii
|7,02
|6,72
|4,46
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,45
|7,14
|4,34
|Koza Madencilik
|13,73
|13,16
|4,33
|Anadolu Cam
|5,33
|5,12
|4,10
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,00
|21,16
|3,97
|Arçelik
|22,90
|22,04
|3,90
|Türk Telekom
|7,19
|6,92
|3,90
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Kaynak: AA