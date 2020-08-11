Son Dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 48,74 44,32 9,97
Türk Hava Yolları 11,61 10,56 9,94 ...
11.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:48
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|48,74
|44,32
|9,97
|Türk Hava Yolları
|11,61
|10,56
|9,94
|Çelebi
|75,25
|68,45
|9,93
|Çimsa
|11,19
|10,18
|9,92
|TAV Havalimanları
|18,13
|16,79
|7,98
|Vakıflar Bankası
|4,42
|4,10
|7,80
|Türk Traktör
|104,70
|97,15
|7,77
|Ford Otosan
|88,20
|81,95
|7,63
|Garanti Bankası
|7,05
|6,57
|7,31
|DO-CO
|360,60
|337,00
|7,00
|Albaraka Türk
|1,55
|1,45
|6,90
|İş Finansal Kiralama
|3,88
|3,63
|6,89
|Şekerbank
|1,46
|1,37
|6,57
|Akbank
|5,07
|4,76
|6,51
|İş Bankası (C)
|5,08
|4,79
|6,05
|Coca Cola İçecek
|43,10
|40,70
|5,90
|Şişe Cam
|6,30
|5,95
|5,88
|Halkbank
|5,23
|4,95
|5,66
|T.S.K.B.
|1,13
|1,07
|5,61
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,15
|2,04
|5,39
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Kaynak: AA