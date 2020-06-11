Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 12,12 11,26 7,64
Global Yatırım Holding 3,92 3,66 7,10 ...
11.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:41
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|12,12
|11,26
|7,64
|Global Yatırım Holding
|3,92
|3,66
|7,10
|Bizim Mağazaları
|18,45
|17,50
|5,43
|Tat Gıda
|9,35
|8,90
|5,06
|Doğuş Otomotiv
|12,74
|12,15
|4,86
|T.S.K.B.
|1,24
|1,19
|4,20
|Şok Marketler
|13,00
|12,48
|4,17
|Petkim
|3,93
|3,80
|3,42
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,05
|12,71
|2,68
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,16
|11,86
|2,53
|Kerevitaş Gıda
|4,30
|4,20
|2,38
|Logo Yazılım
|73,50
|71,90
|2,23
|Otokar
|140,90
|137,90
|2,18
|Koza Madencilik
|12,52
|12,26
|2,12
|Gözde Girişim
|4,57
|4,48
|2,01
|Yataş
|7,66
|7,51
|2,00
|Aygaz
|11,31
|11,13
|1,62
|Ford Otosan
|68,60
|67,55
|1,55
|MLP Sağlık
|17,42
|17,19
|1,34
|Koza Altın
|77,00
|76,00
|1,32
Kaynak: AA