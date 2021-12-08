Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 55,80 57,40 -2,79 Esenboğa Elektrik 31,88 32,72 -2,57 BİM Mağazalar 76,15 77,55 -1,81 Karsan Otomotiv 4,36 4,44 -1,80 Odaş Elektrik 1,64 1,67 -1,80 Türk İlaç Serum 12,62 12,83 -1,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,61 7,73 -1,55 Bera Holding 11,41 11,58 -1,47 Aksa Enerji 9,48 9,61 -1,35 Kerevitaş Gıda 5,11 5,18 -1,35 Doğuş Otomotiv 50,30 50,90 -1,18 Netaş Telekomünikasyon 21,02 21,26 -1,13 Biotrend Çevre ve Enerji 7,12 7,20 -1,11 İş GMYO 2,68 2,71 -1,11 Gözde Girişim 9,10 9,20 -1,09 İzmir Demir Çelik 2,74 2,77 -1,08 Zorlu Enerji 1,83 1,85 -1,08 Halk GMYO 2,79 2,82 -1,06 Akçansa 20,78 21,00 -1,05 Aydem Enerji 7,11 7,17 -0,84 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi