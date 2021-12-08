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Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Verusa Holding55,8057,40-2,79Esenboğa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Verusa Holding55,8057,40-2,79
Esenboğa Elektrik31,8832,72-2,57
BİM Mağazalar76,1577,55-1,81
Karsan Otomotiv4,364,44-1,80
Odaş Elektrik1,641,67-1,80
Türk İlaç Serum12,6212,83-1,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,617,73-1,55
Bera Holding11,4111,58-1,47
Aksa Enerji9,489,61-1,35
Kerevitaş Gıda5,115,18-1,35
Doğuş Otomotiv50,3050,90-1,18
Netaş Telekomünikasyon21,0221,26-1,13
Biotrend Çevre ve Enerji7,127,20-1,11
İş GMYO2,682,71-1,11
Gözde Girişim9,109,20-1,09
İzmir Demir Çelik2,742,77-1,08
Zorlu Enerji1,831,85-1,08
Halk GMYO2,792,82-1,06
Akçansa20,7821,00-1,05
Aydem Enerji7,117,17-0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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