Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Verusa Holding55,8057,40-2,79Esenboğa...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|55,80
|57,40
|-2,79
|Esenboğa Elektrik
|31,88
|32,72
|-2,57
|BİM Mağazalar
|76,15
|77,55
|-1,81
|Karsan Otomotiv
|4,36
|4,44
|-1,80
|Odaş Elektrik
|1,64
|1,67
|-1,80
|Türk İlaç Serum
|12,62
|12,83
|-1,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,61
|7,73
|-1,55
|Bera Holding
|11,41
|11,58
|-1,47
|Aksa Enerji
|9,48
|9,61
|-1,35
|Kerevitaş Gıda
|5,11
|5,18
|-1,35
|Doğuş Otomotiv
|50,30
|50,90
|-1,18
|Netaş Telekomünikasyon
|21,02
|21,26
|-1,13
|Biotrend Çevre ve Enerji
|7,12
|7,20
|-1,11
|İş GMYO
|2,68
|2,71
|-1,11
|Gözde Girişim
|9,10
|9,20
|-1,09
|İzmir Demir Çelik
|2,74
|2,77
|-1,08
|Zorlu Enerji
|1,83
|1,85
|-1,08
|Halk GMYO
|2,79
|2,82
|-1,06
|Akçansa
|20,78
|21,00
|-1,05
|Aydem Enerji
|7,11
|7,17
|-0,84
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500