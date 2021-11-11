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Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Emlak Konut GMYO2,042,11-3,32Türkiye Sınai...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Emlak Konut GMYO2,042,11-3,32
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,551,60-3,13
Verusa Holding46,8448,30-3,02
Gübre Fabrikaları66,0567,80-2,58
Torunlar GMYO3,833,93-2,54
Parsan31,3632,16-2,49
Global Yatırım Holding2,002,05-2,44
Deva Holding24,0224,60-2,36
Türk Hava Yolları17,7218,13-2,26
Esenboğa Elektrik28,7229,38-2,25
Gözde Girişim7,037,19-2,23
Halk GMYO2,672,73-2,20
Vakıflar Bankası3,693,77-2,12
Aydem Enerji6,596,73-2,08
Ege Endüstri1.388,801.418,30-2,08
Bera Holding9,509,70-2,06
QUA Granite Hayal Yapı11,5011,72-1,88
Yataş13,0913,34-1,87
Erbosan127,10129,30-1,70
Yapı ve Kredi Bankası3,083,13-1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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