Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Emlak Konut GMYO 2,04 2,11 -3,32 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,55 1,60 -3,13 Verusa Holding 46,84 48,30 -3,02 Gübre Fabrikaları 66,05 67,80 -2,58 Torunlar GMYO 3,83 3,93 -2,54 Parsan 31,36 32,16 -2,49 Global Yatırım Holding 2,00 2,05 -2,44 Deva Holding 24,02 24,60 -2,36 Türk Hava Yolları 17,72 18,13 -2,26 Esenboğa Elektrik 28,72 29,38 -2,25 Gözde Girişim 7,03 7,19 -2,23 Halk GMYO 2,67 2,73 -2,20 Vakıflar Bankası 3,69 3,77 -2,12 Aydem Enerji 6,59 6,73 -2,08 Ege Endüstri 1.388,80 1.418,30 -2,08 Bera Holding 9,50 9,70 -2,06 QUA Granite Hayal Yapı 11,50 11,72 -1,88 Yataş 13,09 13,34 -1,87 Erbosan 127,10 129,30 -1,70 Yapı ve Kredi Bankası 3,08 3,13 -1,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi