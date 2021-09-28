Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İş GMYO2,071,975,08İpek Doğal...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş GMYO
|2,07
|1,97
|5,08
|İpek Doğal Enerji
|11,83
|11,40
|3,77
|İndeks Bilgisayar
|6,35
|6,13
|3,59
|Kervan Gıda
|12,35
|11,99
|3,00
|Alkim Kimya
|16,28
|15,84
|2,78
|TAV Havalimanları
|26,54
|25,86
|2,63
|RTA Laboratuvarları
|22,44
|21,90
|2,47
|Pegasus
|76,80
|75,10
|2,26
|Koza Madencilik
|14,71
|14,42
|2,01
|Net Holding
|4,82
|4,73
|1,90
|Türk Hava Yolları
|13,78
|13,53
|1,85
|Şok Marketler Ticaret
|11,84
|11,64
|1,72
|Anadolu Efes
|20,58
|20,30
|1,38
|Deva Holding
|21,90
|21,62
|1,30
|MLP Sağlık
|27,00
|26,66
|1,28
|Nuh Çimento
|33,40
|33,00
|1,21
|Doğan Holding
|2,56
|2,53
|1,19
|Fenerbahçe Futbol
|32,92
|32,60
|0,98
|Hektaş
|8,34
|8,26
|0,97
|Migros Ticaret
|32,10
|31,80
|0,94
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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