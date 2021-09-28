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Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İş GMYO2,071,975,08İpek Doğal...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş GMYO2,071,975,08
İpek Doğal Enerji11,8311,403,77
İndeks Bilgisayar6,356,133,59
Kervan Gıda12,3511,993,00
Alkim Kimya16,2815,842,78
TAV Havalimanları26,5425,862,63
RTA Laboratuvarları22,4421,902,47
Pegasus76,8075,102,26
Koza Madencilik14,7114,422,01
Net Holding4,824,731,90
Türk Hava Yolları13,7813,531,85
Şok Marketler Ticaret11,8411,641,72
Anadolu Efes20,5820,301,38
Deva Holding21,9021,621,30
MLP Sağlık27,0026,661,28
Nuh Çimento33,4033,001,21
Doğan Holding2,562,531,19
Fenerbahçe Futbol32,9232,600,98
Hektaş8,348,260,97
Migros Ticaret32,1031,800,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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