Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yatırım Pazarlama440,10457,90-3,89Doğuş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Yatırım Pazarlama440,10457,90-3,89
Doğuş Otomotiv28,5429,32-2,66
Enka İnşaat10,7510,97-2,01
Erbosan131,40133,40-1,50
Aksa19,1219,40-1,44
Otokar325,60330,00-1,33
Netaş Telekomünikasyon17,7918,02-1,28
Vestel Beyaz Eşya48,7049,26-1,14
Torunlar GMYO4,114,15-0,96
Jantsa Jant Sanayi67,7068,25-0,81
Coca Cola İçecek87,2587,95-0,80
Şok Marketler Ticaret12,4812,58-0,79
Parsan27,2027,38-0,66
Kerevitaş Gıda4,554,58-0,66
Enerjisa Enerji11,3111,38-0,62
Türk Traktör170,00171,00-0,58
Borusan Mannesmann26,0226,14-0,46
Eczacıbaşı Yatırım44,6044,80-0,45
Ereğli Demir Çelik18,4118,49-0,43
Selçuk Ecza Deposu9,319,35-0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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