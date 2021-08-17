Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding10,1710,52-3,33Ege Endüstri1.292,201.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 10,17 10,52 -3,33 Ege Endüstri 1.292,20 1.328,50 -2,73 Verusa Holding 45,14 46,24 -2,38 Torunlar GMYO 3,82 3,91 -2,30 Enka İnşaat 9,76 9,95 -1,91 Netaş Telekomünikasyon 17,72 18,03 -1,72 TAV Havalimanları 23,34 23,74 -1,68 Hedef Girişim 2,63 2,67 -1,50 Fenerbahçe Futbol 34,92 35,44 -1,47 Pegasus 70,65 71,70 -1,46 Türk Hava Yolları 12,44 12,61 -1,35 Çimsa 25,18 25,50 -1,25 Logo Yazılım 38,70 39,12 -1,07 Jantsa Jant Sanayi 70,85 71,60 -1,05 Konya Çimento 847,90 856,00 -0,95 Kervan Gıda 16,41 16,56 -0,91 İndeks Bilgisayar 5,90 5,95 -0,84 Anadolu Efes 22,14 22,32 -0,81 Borusan Mannesmann 27,40 27,60 -0,72 Odaş Elektrik 1,37 1,38 -0,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Ani kararla mühendisliği bırakıp meyve çekirdekli yastık üretmeye başladı! Şimdi sipariş patlaması yaşıyor