Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding10,1710,52-3,33Ege Endüstri1.292,201.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding10,1710,52-3,33
Ege Endüstri1.292,201.328,50-2,73
Verusa Holding45,1446,24-2,38
Torunlar GMYO3,823,91-2,30
Enka İnşaat9,769,95-1,91
Netaş Telekomünikasyon17,7218,03-1,72
TAV Havalimanları23,3423,74-1,68
Hedef Girişim2,632,67-1,50
Fenerbahçe Futbol34,9235,44-1,47
Pegasus70,6571,70-1,46
Türk Hava Yolları12,4412,61-1,35
Çimsa25,1825,50-1,25
Logo Yazılım38,7039,12-1,07
Jantsa Jant Sanayi70,8571,60-1,05
Konya Çimento847,90856,00-0,95
Kervan Gıda16,4116,56-0,91
İndeks Bilgisayar5,905,95-0,84
Anadolu Efes22,1422,32-0,81
Borusan Mannesmann27,4027,60-0,72
Odaş Elektrik1,371,38-0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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