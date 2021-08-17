Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding10,1710,52-3,33Ege Endüstri1.292,201.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|10,17
|10,52
|-3,33
|Ege Endüstri
|1.292,20
|1.328,50
|-2,73
|Verusa Holding
|45,14
|46,24
|-2,38
|Torunlar GMYO
|3,82
|3,91
|-2,30
|Enka İnşaat
|9,76
|9,95
|-1,91
|Netaş Telekomünikasyon
|17,72
|18,03
|-1,72
|TAV Havalimanları
|23,34
|23,74
|-1,68
|Hedef Girişim
|2,63
|2,67
|-1,50
|Fenerbahçe Futbol
|34,92
|35,44
|-1,47
|Pegasus
|70,65
|71,70
|-1,46
|Türk Hava Yolları
|12,44
|12,61
|-1,35
|Çimsa
|25,18
|25,50
|-1,25
|Logo Yazılım
|38,70
|39,12
|-1,07
|Jantsa Jant Sanayi
|70,85
|71,60
|-1,05
|Konya Çimento
|847,90
|856,00
|-0,95
|Kervan Gıda
|16,41
|16,56
|-0,91
|İndeks Bilgisayar
|5,90
|5,95
|-0,84
|Anadolu Efes
|22,14
|22,32
|-0,81
|Borusan Mannesmann
|27,40
|27,60
|-0,72
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,38
|-0,72
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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