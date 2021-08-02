Son dakika... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv4,124,57-9,85RTA...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv4,124,57-9,85
RTA Laboratuvarları21,3221,76-2,02
Odaş Elektrik1,311,33-1,82
Konya Çimento877,70891,70-1,57
Ereğli Demir Çelik19,7020,00-1,50
Erbosan138,70140,70-1,42
TAV Havalimanları22,2822,56-1,24
Turkcell15,2015,38-1,17
Global Yat. Holding3,043,07-0,98
İş Y. Men. Değ.13,4813,61-0,96
Pegasus70,0070,65-0,92
Emlak Konut GMYO1,811,82-0,55
Kardemir (D)7,817,85-0,51
Bim Mağazalar63,1063,40-0,47
Enka İnşaat9,229,26-0,43
Koza Madencilik13,6513,70-0,36
Migros Ticaret34,0034,10-0,29
Sabancı Holding9,469,48-0,21
Kordsa Teknik Tekstil23,3623,40-0,17
Vestel29,8429,86-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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