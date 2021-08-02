Son dakika... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv4,124,57-9,85RTA...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 4,12 4,57 -9,85 RTA Laboratuvarları 21,32 21,76 -2,02 Odaş Elektrik 1,31 1,33 -1,82 Konya Çimento 877,70 891,70 -1,57 Ereğli Demir Çelik 19,70 20,00 -1,50 Erbosan 138,70 140,70 -1,42 TAV Havalimanları 22,28 22,56 -1,24 Turkcell 15,20 15,38 -1,17 Global Yat. Holding 3,04 3,07 -0,98 İş Y. Men. Değ. 13,48 13,61 -0,96 Pegasus 70,00 70,65 -0,92 Emlak Konut GMYO 1,81 1,82 -0,55 Kardemir (D) 7,81 7,85 -0,51 Bim Mağazalar 63,10 63,40 -0,47 Enka İnşaat 9,22 9,26 -0,43 Koza Madencilik 13,65 13,70 -0,36 Migros Ticaret 34,00 34,10 -0,29 Sabancı Holding 9,46 9,48 -0,21 Kordsa Teknik Tekstil 23,36 23,40 -0,17 Vestel 29,84 29,86 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip