Son dakika... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv4,124,57-9,85RTA...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|4,12
|4,57
|-9,85
|RTA Laboratuvarları
|21,32
|21,76
|-2,02
|Odaş Elektrik
|1,31
|1,33
|-1,82
|Konya Çimento
|877,70
|891,70
|-1,57
|Ereğli Demir Çelik
|19,70
|20,00
|-1,50
|Erbosan
|138,70
|140,70
|-1,42
|TAV Havalimanları
|22,28
|22,56
|-1,24
|Turkcell
|15,20
|15,38
|-1,17
|Global Yat. Holding
|3,04
|3,07
|-0,98
|İş Y. Men. Değ.
|13,48
|13,61
|-0,96
|Pegasus
|70,00
|70,65
|-0,92
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|1,82
|-0,55
|Kardemir (D)
|7,81
|7,85
|-0,51
|Bim Mağazalar
|63,10
|63,40
|-0,47
|Enka İnşaat
|9,22
|9,26
|-0,43
|Koza Madencilik
|13,65
|13,70
|-0,36
|Migros Ticaret
|34,00
|34,10
|-0,29
|Sabancı Holding
|9,46
|9,48
|-0,21
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,36
|23,40
|-0,17
|Vestel
|29,84
|29,86
|-0,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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