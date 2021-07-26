Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA Laboratuvarları22,7420,689,96Çemaş Döküm1,211,146,14Kordsa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) RTA Laboratuvarları 22,74 20,68 9,96 Çemaş Döküm 1,21 1,14 6,14 Kordsa Teknik Tekstil 21,20 20,10 5,47 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,09 6,82 3,96 Torunlar GMYO 3,44 3,31 3,93 Brisa 21,60 20,96 3,05 Tofaş Oto. Fab. 31,22 30,32 2,97 Aksa Enerji 12,22 11,87 2,95 Otokar 278,00 270,20 2,89 Doğuş Otomotiv 25,92 25,26 2,61 Çimsa 23,52 22,98 2,35 Petkim 5,42 5,30 2,26 İş Y. Men. Değ. 13,24 12,95 2,24 Coca Cola İçecek 82,95 81,15 2,22 Kardemir (D) 7,41 7,26 2,07 Verusa Holding 45,20 44,40 1,80 Vestel Beyaz Eşya 47,20 46,38 1,77 Enka İnşaat 9,14 9,00 1,56 Netaş Telekom. 19,40 19,14 1,36 Çemtaş 12,90 12,74 1,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip