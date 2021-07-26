Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA Laboratuvarları22,7420,689,96Çemaş Döküm1,211,146,14Kordsa...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|22,74
|20,68
|9,96
|Çemaş Döküm
|1,21
|1,14
|6,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,20
|20,10
|5,47
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,09
|6,82
|3,96
|Torunlar GMYO
|3,44
|3,31
|3,93
|Brisa
|21,60
|20,96
|3,05
|Tofaş Oto. Fab.
|31,22
|30,32
|2,97
|Aksa Enerji
|12,22
|11,87
|2,95
|Otokar
|278,00
|270,20
|2,89
|Doğuş Otomotiv
|25,92
|25,26
|2,61
|Çimsa
|23,52
|22,98
|2,35
|Petkim
|5,42
|5,30
|2,26
|İş Y. Men. Değ.
|13,24
|12,95
|2,24
|Coca Cola İçecek
|82,95
|81,15
|2,22
|Kardemir (D)
|7,41
|7,26
|2,07
|Verusa Holding
|45,20
|44,40
|1,80
|Vestel Beyaz Eşya
|47,20
|46,38
|1,77
|Enka İnşaat
|9,14
|9,00
|1,56
|Netaş Telekom.
|19,40
|19,14
|1,36
|Çemtaş
|12,90
|12,74
|1,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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