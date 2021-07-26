Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA Laboratuvarları22,7420,689,96Çemaş Döküm1,211,146,14Kordsa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
RTA Laboratuvarları22,7420,689,96
Çemaş Döküm1,211,146,14
Kordsa Teknik Tekstil21,2020,105,47
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,096,823,96
Torunlar GMYO3,443,313,93
Brisa21,6020,963,05
Tofaş Oto. Fab.31,2230,322,97
Aksa Enerji12,2211,872,95
Otokar278,00270,202,89
Doğuş Otomotiv25,9225,262,61
Çimsa23,5222,982,35
Petkim5,425,302,26
İş Y. Men. Değ.13,2412,952,24
Coca Cola İçecek82,9581,152,22
Kardemir (D)7,417,262,07
Verusa Holding45,2044,401,80
Vestel Beyaz Eşya47,2046,381,77
Enka İnşaat9,149,001,56
Netaş Telekom.19,4019,141,36
Çemtaş12,9012,741,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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