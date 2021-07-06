Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv3,933,793,69Odaş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv3,933,793,69
Odaş Elektrik1,971,903,68
Aksa Enerji11,8611,522,95
Torunlar GMYO3,042,962,70
Türkiye Sigorta4,854,742,32
Migros Ticaret33,4432,762,08
Türk Traktör178,60175,301,88
Şok Marketler Ticaret11,7111,511,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,866,771,33
Aksa15,6315,441,23
Galatasaray Sportif3,773,731,07
Kervan Gıda15,4615,301,05
MLP Sağlık23,1022,880,96
Coca Cola İçecek79,0078,400,77
Netaş Telekomünikasyon20,6020,480,59
Gözde Girişim5,575,540,54
Türk Telekom6,616,580,46
Vestel31,8031,680,38
Tofaş Oto Fabrikası31,4631,380,25
Şişe Cam7,767,750,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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