Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv3,933,793,69Odaş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,93 3,79 3,69 Odaş Elektrik 1,97 1,90 3,68 Aksa Enerji 11,86 11,52 2,95 Torunlar GMYO 3,04 2,96 2,70 Türkiye Sigorta 4,85 4,74 2,32 Migros Ticaret 33,44 32,76 2,08 Türk Traktör 178,60 175,30 1,88 Şok Marketler Ticaret 11,71 11,51 1,74 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,86 6,77 1,33 Aksa 15,63 15,44 1,23 Galatasaray Sportif 3,77 3,73 1,07 Kervan Gıda 15,46 15,30 1,05 MLP Sağlık 23,10 22,88 0,96 Coca Cola İçecek 79,00 78,40 0,77 Netaş Telekomünikasyon 20,60 20,48 0,59 Gözde Girişim 5,57 5,54 0,54 Türk Telekom 6,61 6,58 0,46 Vestel 31,80 31,68 0,38 Tofaş Oto Fabrikası 31,46 31,38 0,25 Şişe Cam 7,76 7,75 0,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek Sezgin Baran Korkmaz davasının detayları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken 5 ayrıntı Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi