Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Gübre223,50234,20-4,57Fenerbahçe...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|223,50
|234,20
|-4,57
|Fenerbahçe Futbol
|28,78
|30,02
|-4,13
|Net Holding
|5,71
|5,90
|-3,22
|Otokar
|331,10
|338,80
|-2,27
|Türk Traktör
|208,60
|212,10
|-1,65
|Verusa Holding
|55,00
|55,85
|-1,52
|Alkim Kimya
|16,84
|17,08
|-1,41
|Vestel
|29,98
|30,40
|-1,38
|Odaş Elektrik
|2,36
|2,39
|-1,26
|Halk GMYO
|3,29
|3,32
|-0,90
|Esenboğa Elektrik
|29,38
|29,64
|-0,88
|Ford Otosan
|177,20
|178,60
|-0,78
|Doğuş Otomotiv
|26,52
|26,72
|-0,75
|Pegasus
|69,90
|70,40
|-0,71
|Aksa Enerji
|11,35
|11,43
|-0,70
|Çemtaş
|14,45
|14,52
|-0,48
|Türkiye Sigorta
|5,60
|5,62
|-0,36
|Karsan Otomotiv
|3,41
|3,42
|-0,29
|Türk Hava Yolları
|11,98
|12,01
|-0,25
|Tat Gıda
|9,65
|9,66
|-0,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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