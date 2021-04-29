Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Gübre223,50234,20-4,57Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre223,50234,20-4,57
Fenerbahçe Futbol28,7830,02-4,13
Net Holding5,715,90-3,22
Otokar331,10338,80-2,27
Türk Traktör208,60212,10-1,65
Verusa Holding55,0055,85-1,52
Alkim Kimya16,8417,08-1,41
Vestel29,9830,40-1,38
Odaş Elektrik2,362,39-1,26
Halk GMYO3,293,32-0,90
Esenboğa Elektrik29,3829,64-0,88
Ford Otosan177,20178,60-0,78
Doğuş Otomotiv26,5226,72-0,75
Pegasus69,9070,40-0,71
Aksa Enerji11,3511,43-0,70
Çemtaş14,4514,52-0,48
Türkiye Sigorta5,605,62-0,36
Karsan Otomotiv3,413,42-0,29
Türk Hava Yolları11,9812,01-0,25
Tat Gıda9,659,66-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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