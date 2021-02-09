Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler
09.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:50
Son dakika haber... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|17,00
|16,05
|5,92
|Good-Year
|9,35
|8,99
|4,00
|Garanti Bankası
|10,20
|9,84
|3,66
|Vakıflar Bankası
|4,55
|4,40
|3,41
|Tüpraş
|104,00
|100,80
|3,17
|Gübre Fabrikaları
|68,95
|67,10
|2,76
|Net Holding
|4,16
|4,06
|2,46
|Akbank
|6,83
|6,67
|2,40
|Ford Otosan
|162,70
|159,00
|2,33
|ASELSAN
|18,06
|17,65
|2,32
|Koza Altın
|137,50
|134,40
|2,31
|Sasa Polyester
|28,86
|28,24
|2,20
|Petkim
|5,29
|5,19
|1,93
|Halkbank
|5,43
|5,33
|1,88
|Şişe Cam
|7,76
|7,62
|1,84
|Turkcell
|16,82
|16,52
|1,82
|Koç Holding
|21,94
|21,58
|1,67
|İş Bankası (C)
|6,43
|6,34
|1,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,96
|2,92
|1,37
|Türkiye Sigorta
|7,54
|7,44
|1,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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