Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler

09.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:50
Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yataş17,0016,055,92
Good-Year9,358,994,00
Garanti Bankası10,209,843,66
Vakıflar Bankası4,554,403,41
Tüpraş104,00100,803,17
Gübre Fabrikaları68,9567,102,76
Net Holding4,164,062,46
Akbank6,836,672,40
Ford Otosan162,70159,002,33
ASELSAN18,0617,652,32
Koza Altın137,50134,402,31
Sasa Polyester28,8628,242,20
Petkim5,295,191,93
Halkbank5,435,331,88
Şişe Cam7,767,621,84
Turkcell16,8216,521,82
Koç Holding21,9421,581,67
İş Bankası (C)6,436,341,42
Yapı ve Kredi Bankası2,962,921,37
Türkiye Sigorta7,547,441,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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