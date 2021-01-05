Son dakika haberi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

05.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:51
Son dakika haberi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tekfen...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tekfen Holding18,2116,569,98
Ford Otosan133,90125,606,61
Petkim5,284,986,02
Kartonsan91,9087,105,51
GSD Holding2,632,514,78
Hektaş20,0619,174,64
Enka İnşaat7,787,454,43
Otokar365,00350,204,23
Alarko Holding9,008,683,69
Good-Year8,548,253,52
Akçansa18,8118,193,41
Türk Traktör187,40183,002,40
Tat Gıda12,3712,102,23
Anadolu Efes24,4224,041,58
Anadolu Grubu Holding26,8026,401,52
Enerjisa Enerji13,4813,281,51
Bizim Mağazaları15,6115,381,50
Şok Marketler13,2013,031,30
Emlak Konut GMYO2,382,351,28
Aygaz15,0014,841,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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