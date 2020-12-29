Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

29.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:25
Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Selçuk Ecza Deposu14,1014,82-4,86Eczacıbaşı...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu14,1014,82-4,86
Eczacıbaşı İlaç7,587,93-4,41
MLP Sağlık19,9420,66-3,48
Logo Yazılım127,80132,20-3,33
İş Yatırım Menkul Değerler17,2717,85-3,25
Çemtaş16,1716,66-2,94
Pınar Süt23,6424,30-2,72
Şekerbank1,531,57-2,55
Halk GMYO3,223,30-2,42
Vestel20,9021,40-2,34
Bagfaş20,1820,66-2,32
Oyak Çimento8,478,65-2,08
Good-Year8,028,19-2,08
Türkiye Sigorta6,536,66-1,95
Gözde Girişim7,657,80-1,92
Ege Endüstri1.770,001.804,30-1,90
Tekfen Holding16,5516,86-1,84
İş GMYO2,322,36-1,69
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,801,83-1,64
Albaraka Türk1,951,98-1,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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