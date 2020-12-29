Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Selçuk Ecza Deposu14,1014,82-4,86Eczacıbaşı...