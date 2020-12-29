Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

29.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:51
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Çelebi159,60145,109,99Gübre...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi159,60145,109,99
Gübre Fabrikaları76,4570,408,59
Doğuş Otomotiv30,2228,466,18
Netaş Telekomünikasyon26,5625,105,82
Enerjisa Enerji12,4611,835,33
Otokar322,80306,905,18
Sabancı Holding11,4310,875,15
Ereğli Demir Çelik14,9314,205,14
Borusan Mannesmann29,2027,944,51
Alarko GMYO26,7025,723,81
Aygaz14,9114,383,69
Tümosan Motor ve Traktör14,5514,093,26
Sasa Polyester20,1019,483,18
Tofaş Oto Fabrikası33,9632,923,16
Koç Holding20,6220,003,10
Pegasus73,2571,152,95
Bim Mağazalar75,6073,552,79
Türk Traktör165,60161,702,41
Türk Hava Yolları12,9112,622,30
Migros Ticaret42,2841,422,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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