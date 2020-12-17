Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

17.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:53
Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İş GMYO2,292,38-3,78Türkiye Sınai Kalkınma...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş GMYO2,292,38-3,78
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,681,74-3,45
Odaş Elektrik3,934,06-3,20
Tofaş Oto Fabrikası31,5632,46-2,77
Selçuk Ecza Deposu14,7215,08-2,39
Doğan Holding3,083,15-2,22
Coca Cola İçecek62,2063,55-2,12
GSD Holding2,352,40-2,08
Brisa19,4319,84-2,07
Türk Traktör161,00164,20-1,95
İş Finansal Kiralama3,833,89-1,54
Arçelik29,7830,24-1,52
Alkim Kimya14,1114,32-1,47
İş Yatırım Menkul Değerler15,6815,91-1,45
Ege Endüstri1.630,501.654,00-1,42
Tekfen Holding16,1616,36-1,22
Gübre Fabrikaları46,9647,50-1,14
ARD Bilişim Teknolojileri43,0043,48-1,10
Karel Elektronik19,6419,85-1,06
Alarko GMYO20,4420,64-0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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