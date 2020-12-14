Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler

14.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:47
Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş14,8513,5010,00Özak GMYO5,515,019,98Selçuk...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş14,8513,5010,00
Özak GMYO5,515,019,98
Selçuk Ecza Deposu16,8815,359,97
Tümosan Motor ve Traktör13,9112,659,96
Odaş Elektrik4,013,659,86
Logo Yazılım121,40113,506,96
Bagfaş20,4019,206,25
ARD Bilişim Teknolojileri39,0836,806,20
Aygaz14,4013,764,65
Borusan Mannesmann18,9918,174,51
Kartonsan2.968,002.840,004,51
Kordsa Teknik Tekstil15,4514,844,11
Net Holding3,343,223,73
Otokar239,40231,303,50
Türkiye Sigorta6,236,023,49
Tofaş Oto Fabrikası32,0631,043,29
Doğan Holding3,163,063,27
Tüpraş104,80101,503,25
Gübre Fabrikaları49,3847,863,18
Çelebi97,2594,452,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

İhracatta değer yüzde 0.6, miktar yüzde 4.5 arttı
İhracatta değer yüzde 0.6, miktar yüzde 4.5 arttı
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu
Son dakika: Bu yılın kazananı online alışveriş oldu
Son dakika: Bu yılın kazananı online alışveriş oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Nilgün Belgün
Spor Falcao Çağdaş Atan Serdar Aziz Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 18:49:41. #1.15#
title