Son Dakika | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
14.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:48
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,66 2,81 -5,34
ARD Bilişim Teknolojileri 38,20...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,66
|2,81
|-5,34
|ARD Bilişim Teknolojileri
|38,20
|39,94
|-4,36
|İş GMYO
|2,09
|2,17
|-3,69
|Kerevitaş Gıda
|6,84
|7,09
|-3,53
|Torunlar GMYO
|4,20
|4,34
|-3,23
|Oyak Çimento
|8,44
|8,68
|-2,76
|Kartonsan
|758,50
|777,10
|-2,39
|Pınar Et ve Un
|24,80
|25,38
|-2,27
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,28
|29,94
|-2,20
|Netaş Telekomünikasyon
|21,30
|21,78
|-2,20
|MLP Sağlık
|17,86
|18,25
|-2,14
|Alkim Kimya
|14,20
|14,51
|-2,14
|Bursa Çimento
|7,13
|7,25
|-1,66
|Sasa Polyester
|17,08
|17,34
|-1,50
|Borusan Mannesmann
|15,86
|16,10
|-1,49
|Akiş GMYO
|3,48
|3,53
|-1,42
|Çimsa
|14,10
|14,28
|-1,26
|Karel Elektronik
|19,38
|19,62
|-1,22
|Tat Gıda
|12,19
|12,31
|-0,97
|DO-CO
|338,30
|340,80
|-0,73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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