Son Dakika | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Halk GMYO 2,66 2,81 -5,34

ARD Bilişim Teknolojileri 38,20...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,66 2,81 -5,34 ARD Bilişim Teknolojileri 38,20 39,94 -4,36 İş GMYO 2,09 2,17 -3,69 Kerevitaş Gıda 6,84 7,09 -3,53 Torunlar GMYO 4,20 4,34 -3,23 Oyak Çimento 8,44 8,68 -2,76 Kartonsan 758,50 777,10 -2,39 Pınar Et ve Un 24,80 25,38 -2,27 Alcatel Lucent Teletaş 29,28 29,94 -2,20 Netaş Telekomünikasyon 21,30 21,78 -2,20 MLP Sağlık 17,86 18,25 -2,14 Alkim Kimya 14,20 14,51 -2,14 Bursa Çimento 7,13 7,25 -1,66 Sasa Polyester 17,08 17,34 -1,50 Borusan Mannesmann 15,86 16,10 -1,49 Akiş GMYO 3,48 3,53 -1,42 Çimsa 14,10 14,28 -1,26 Karel Elektronik 19,38 19,62 -1,22 Tat Gıda 12,19 12,31 -0,97 DO-CO 338,30 340,80 -0,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara