Son Dakika | Borsada en çok değer kaybeden hisseler Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Şekerbank 1,45 1,49 -2,68

Vestel 17,20 17,50 -1,71 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,45 1,49 -2,68 Vestel 17,20 17,50 -1,71 TAV Havalimanları 16,00 16,22 -1,36 Pegasus 47,80 48,38 -1,20 Coca Cola İçecek 45,08 45,50 -0,92 T.S.K.B. 1,09 1,10 -0,91 Karsan Otomotiv 2,99 3,01 -0,66 Turkcell 14,23 14,32 -0,63 Akbank 4,89 4,92 -0,61 İş Bankası (C) 5,03 5,06 -0,59 Arçelik 22,66 22,78 -0,53 Yapı ve Kredi Bank. 2,04 2,05 -0,49 Vakıflar Bankası 4,09 4,11 -0,49 Doğan Holding 2,15 2,16 -0,46 Türk Hava Yolları 10,88 10,93 -0,46 Aygaz 11,60 11,65 -0,43 İskenderun Demir Çelik 7,22 7,25 -0,41 Anadolu Grubu Holding 16,95 17,02 -0,41 T. Halk Bankası 5,08 5,10 -0,39 Logo Yazılım 89,50 89,85 -0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA