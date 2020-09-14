Son Dakika | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,45 1,49 -2,68
Vestel 17,20 17,50 -1,71 ...
14.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:53
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,45
|1,49
|-2,68
|Vestel
|17,20
|17,50
|-1,71
|TAV Havalimanları
|16,00
|16,22
|-1,36
|Pegasus
|47,80
|48,38
|-1,20
|Coca Cola İçecek
|45,08
|45,50
|-0,92
|T.S.K.B.
|1,09
|1,10
|-0,91
|Karsan Otomotiv
|2,99
|3,01
|-0,66
|Turkcell
|14,23
|14,32
|-0,63
|Akbank
|4,89
|4,92
|-0,61
|İş Bankası (C)
|5,03
|5,06
|-0,59
|Arçelik
|22,66
|22,78
|-0,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|2,05
|-0,49
|Vakıflar Bankası
|4,09
|4,11
|-0,49
|Doğan Holding
|2,15
|2,16
|-0,46
|Türk Hava Yolları
|10,88
|10,93
|-0,46
|Aygaz
|11,60
|11,65
|-0,43
|İskenderun Demir Çelik
|7,22
|7,25
|-0,41
|Anadolu Grubu Holding
|16,95
|17,02
|-0,41
|T. Halk Bankası
|5,08
|5,10
|-0,39
|Logo Yazılım
|89,50
|89,85
|-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA
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