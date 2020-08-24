Son Dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 11,66 12,23 -4,66
Aksa Enerji 5,11 5,31 -3,77 ...
24.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:45
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|11,66
|12,23
|-4,66
|Aksa Enerji
|5,11
|5,31
|-3,77
|Zorlu Enerji
|2,53
|2,62
|-3,44
|Vestel
|16,59
|17,02
|-2,53
|Deva Holding
|19,30
|19,74
|-2,23
|Bagfaş
|13,82
|14,13
|-2,19
|Gübre Fabrikaları
|27,70
|28,30
|-2,12
|Şekerbank
|1,47
|1,50
|-2,00
|Aygaz
|11,90
|12,14
|-1,98
|Türk Telekom
|6,97
|7,11
|-1,97
|Borusan Mannesmann
|12,70
|12,92
|-1,70
|Garanti Bankası
|6,96
|7,08
|-1,69
|Vakıflar Bankası
|4,19
|4,26
|-1,64
|Turkcell
|14,76
|15,00
|-1,60
|Aksigorta
|6,85
|6,96
|-1,58
|Alarko GMYO
|14,92
|15,14
|-1,45
|Coca Cola İçecek
|43,84
|44,46
|-1,39
|Akbank
|5,00
|5,07
|-1,38
|Halkbank
|5,18
|5,25
|-1,33
|Kardemir (D)
|3,00
|3,04
|-1,32
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Kaynak: AA