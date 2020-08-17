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Son dakika... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 20,90 22,68 -7,85
Karsan Otomotiv 2,86 3,03 -5,61 ...

Son dakika... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
17.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:55

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 20,90 22,68 -7,85
Karsan Otomotiv 2,86 3,03 -5,61
Aksa 6,99 7,36 -5,03
Odaş Elektrik 2,27 2,38 -4,62
Hektaş 11,82 12,37 -4,45
Güneş Sigorta 5,58 5,79 -3,63
Netaş Telekom. 15,33 15,88 -3,46
Türk Telekom 6,76 6,97 -3,01
Good-Year 4,51 4,65 -3,01
Çimsa 11,49 11,83 -2,87
Bagfaş 14,90 15,34 -2,87
Anadolu Grubu Holding 16,98 17,40 -2,41
Otokar 136,30 139,60 -2,36
Özak GMYO 3,72 3,81 -2,36
Aksa Enerji 4,97 5,09 -2,36
Selçuk Ecza Deposu 8,15 8,34 -2,28
Mavi Giyim 39,04 39,94 -2,25
Şok Marketler 12,71 13,00 -2,23
Coca Cola İçecek 44,22 45,20 -2,17
TAV Havalimanları 16,51 16,86 -2,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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