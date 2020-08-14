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Son dakika... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,03 3,29 -7,90
Hektaş 12,37 13,18 -6,15 ...

Son dakika... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
14.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:53

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,03 3,29 -7,90
Hektaş 12,37 13,18 -6,15
Çimsa 11,83 12,50 -5,36
Otokar 139,60 147,50 -5,36
Enka İnşaat 6,45 6,77 -4,73
Turkcell 14,78 15,44 -4,27
Türk Telekom 6,97 7,28 -4,26
Çemtaş 9,44 9,84 -4,07
MLP Sağlık 16,42 17,10 -3,98
Yataş 7,55 7,86 -3,94
Tofaş Oto Fabrikası 21,16 22,02 -3,91
Mavi Giyim 39,94 41,48 -3,71
Vakıflar Bankası 4,14 4,29 -3,50
Torunlar GMYO 3,62 3,75 -3,47
GSD Holding 2,30 2,38 -3,36
Global Yatırım Holding 4,03 4,17 -3,36
İpek Doğal Enerji 10,94 11,32 -3,36
Borusan Mannesmann 12,10 12,52 -3,35
Halk GMYO 2,05 2,12 -3,30
İş Finansal Kiralama 3,60 3,72 -3,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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