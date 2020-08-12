Son dakika... Borsada en çok değer kaybeden hisseler Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Migros Ticaret 40,40 43,04 -6,13

Doğuş Otomotiv 16,83 17,63 -4,54...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 40,40 43,04 -6,13 Doğuş Otomotiv 16,83 17,63 -4,54 Ülker Bisküvi 22,74 23,60 -3,64 DO-CO 347,80 360,60 -3,55 Bizim Mağazaları 15,49 16,01 -3,25 Kartonsan 631,50 652,10 -3,16 Torunlar GMYO 3,75 3,87 -3,10 Deva Holding 21,10 21,70 -2,76 TAV Havalimanları 17,65 18,13 -2,65 Kerevitaş Gıda 5,04 5,17 -2,51 Çemtaş 10,08 10,34 -2,51 Tat Gıda 9,65 9,89 -2,43 Ege Endüstri 700,00 717,40 -2,43 Tofaş Oto Fabrikası 22,90 23,46 -2,39 İş Finansal Kiralama 3,79 3,88 -2,32 Özak GMYO 4,05 4,14 -2,17 Alarko Holding 4,96 5,07 -2,17 Alarko GMYO 15,12 15,45 -2,14 Anadolu Grubu Holding 17,84 18,21 -2,03 Karel Elektronik 16,90 17,24 -1,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA