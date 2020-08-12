Son dakika... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 40,40 43,04 -6,13
Doğuş Otomotiv 16,83 17,63 -4,54...
12.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:45
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|40,40
|43,04
|-6,13
|Doğuş Otomotiv
|16,83
|17,63
|-4,54
|Ülker Bisküvi
|22,74
|23,60
|-3,64
|DO-CO
|347,80
|360,60
|-3,55
|Bizim Mağazaları
|15,49
|16,01
|-3,25
|Kartonsan
|631,50
|652,10
|-3,16
|Torunlar GMYO
|3,75
|3,87
|-3,10
|Deva Holding
|21,10
|21,70
|-2,76
|TAV Havalimanları
|17,65
|18,13
|-2,65
|Kerevitaş Gıda
|5,04
|5,17
|-2,51
|Çemtaş
|10,08
|10,34
|-2,51
|Tat Gıda
|9,65
|9,89
|-2,43
|Ege Endüstri
|700,00
|717,40
|-2,43
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,90
|23,46
|-2,39
|İş Finansal Kiralama
|3,79
|3,88
|-2,32
|Özak GMYO
|4,05
|4,14
|-2,17
|Alarko Holding
|4,96
|5,07
|-2,17
|Alarko GMYO
|15,12
|15,45
|-2,14
|Anadolu Grubu Holding
|17,84
|18,21
|-2,03
|Karel Elektronik
|16,90
|17,24
|-1,97
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA