Son dakika... Borsada değer kazanan hisseler
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 20 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 16,01 15,21 5,26
Özak GMYO 3,89 3,74 4,01 ...
21.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:54
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 20 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|16,01
|15,21
|5,26
|Özak GMYO
|3,89
|3,74
|4,01
|Sasa Polyester
|14,51
|14,10
|2,91
|Tat Gıda
|9,75
|9,48
|2,85
|Anadolu Grubu Holding
|17,30
|16,96
|2,00
|Alkim Kimya
|12,92
|12,70
|1,73
|Anadolu Efes
|19,80
|19,50
|1,54
|Koç Holding
|15,70
|15,47
|1,49
|Sabancı Holding
|8,22
|8,11
|1,36
|İş Finansal Kiralama
|3,85
|3,81
|1,05
|Halkbank
|5,25
|5,20
|0,96
|Mavi Giyim
|39,06
|38,70
|0,93
|Otokar
|138,70
|137,80
|0,65
|Borusan Mannesmann
|12,92
|12,85
|0,54
|Çemtaş
|10,14
|10,09
|0,50
|Coca Cola İçecek
|44,46
|44,28
|0,41
|Brisa
|11,40
|11,36
|0,35
|Torunlar GMYO
|3,54
|3,53
|0,28
|Alarko GMYO
|15,14
|15,12
|0,13
|Migros Ticaret
|39,04
|39,00
|0,10
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA