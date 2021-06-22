Son dakika! Borsada değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Net Holding4,454,56-2,41Bera...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,45 4,56 -2,41 Bera Holding 14,95 15,24 -1,90 Ege Gübre 166,00 169,20 -1,89 Mavi Giyim 54,80 55,60 -1,44 MLP Sağlık 21,80 22,06 -1,18 Kervan Gıda 14,71 14,84 -0,88 Fenerbahçe Futbol 39,06 39,40 -0,86 Aksa Enerji 12,00 12,10 -0,83 Bim Mağazalar 64,10 64,55 -0,70 Hektaş 8,06 8,08 -0,25 Ege Endüstri 1.243,90 1.246,50 -0,21 İndeks Bilgisayar 6,49 6,50 -0,15 Kardemir (D) 6,80 6,81 -0,15 TAV Havalimanları 27,86 27,88 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi