Son dakika! Borsada değer kaybeden hisseler
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Net Holding4,454,56-2,41Bera...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,45
|4,56
|-2,41
|Bera Holding
|14,95
|15,24
|-1,90
|Ege Gübre
|166,00
|169,20
|-1,89
|Mavi Giyim
|54,80
|55,60
|-1,44
|MLP Sağlık
|21,80
|22,06
|-1,18
|Kervan Gıda
|14,71
|14,84
|-0,88
|Fenerbahçe Futbol
|39,06
|39,40
|-0,86
|Aksa Enerji
|12,00
|12,10
|-0,83
|Bim Mağazalar
|64,10
|64,55
|-0,70
|Hektaş
|8,06
|8,08
|-0,25
|Ege Endüstri
|1.243,90
|1.246,50
|-0,21
|İndeks Bilgisayar
|6,49
|6,50
|-0,15
|Kardemir (D)
|6,80
|6,81
|-0,15
|TAV Havalimanları
|27,86
|27,88
|-0,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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