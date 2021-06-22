Son dakika! Borsada değer kaybeden hisseler
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Son dakika! Borsada değer kaybeden hisseler

Son dakika! Borsada değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Net Holding4,454,56-2,41Bera...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding4,454,56-2,41
Bera Holding14,9515,24-1,90
Ege Gübre166,00169,20-1,89
Mavi Giyim54,8055,60-1,44
MLP Sağlık21,8022,06-1,18
Kervan Gıda14,7114,84-0,88
Fenerbahçe Futbol39,0639,40-0,86
Aksa Enerji12,0012,10-0,83
Bim Mağazalar64,1064,55-0,70
Hektaş8,068,08-0,25
Ege Endüstri1.243,901.246,50-0,21
İndeks Bilgisayar6,496,50-0,15
Kardemir (D)6,806,81-0,15
TAV Havalimanları27,8627,88-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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