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Son dakika... Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 517 milyar lira oldu.

Son dakika... Borsa şirketlerinin piyasa değeri
04.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:46

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 517 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 41.791.599.864 1,05
Bim Mağazalar 41.623.560.000 8,90
ASELSAN 40.834.800.000 2,83
Enka İnşaat 35.784.000.000 0,90
Turkcell 32.472.000.000 1,74
Ford Otosan 30.792.352.500 7,42
Garanti Bankası 29.526.000.000 0,51
Ereğli Demir Çelik 27.230.000.000 0,81
Akbank 27.092.000.000 0,47
Türk Telekom 25.620.000.000 2,58
İş Bankası (C) 21.644.855.700 0,37
Tüpraş 20.622.021.120 1,94
İskenderun Demir Çelik 19.778.000.000 1,10
Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,41
Vakıflar Bankası 17.614.357.430 0,53
Sabancı Holding 17.221.009.178 0,52
Arçelik 15.920.156.510 1,49
Türk Hava Yolları 15.359.400.000 0,37
Halkbank 13.729.458.042 0,42
Koza Altın 13.252.250.000 2,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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