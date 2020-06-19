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Son Dakika: Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 312 milyar lira olarak hesaplandı.

Son Dakika: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
19.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:47

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 312 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.769.600.343 1,10
Bim Mağazalar 40.955.640.000 8,75
ASELSAN 37.300.800.000 2,59
Turkcell 37.290.000.000 2,00
Garanti Bankası 34.986.000.000 0,64
Enka İnşaat 33.040.000.000 0,83
Akbank 31.148.000.000 0,58
Ereğli Demir Çelik 29.120.000.000 0,87
Türk Telekom 27.230.000.000 2,74
Ford Otosan 24.335.608.500 6,06
İş Bankası (C) 23.849.841.000 0,41
Tüpraş 22.137.057.280 2,09
Vakıflar Bankası 20.621.686.747 0,62
İskenderun Demir Çelik 20.213.000.000 1,12
Yapı ve Kredi Bankası 20.188.452.569 0,48
Sabancı Holding 18.771.716.165 0,57
Türk Hava Yolları 17.277.600.000 0,42
Halkbank 15.114.772.727 0,46
Anadolu Efes 12.197.368.418 1,04
Koza Altın 12.100.875.000 1,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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