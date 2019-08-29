Borsa İstanbul Genel Müdürü Çetinkaya: Türk lirası referans faiz oranını oluşturduk

29.08.2019 14:16

Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Murat Çetinkaya, "Uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF'i oluşturduk" dedi.

"YURT DIŞINA GÖNDERMEYE GEREK KALMAYACAK"

Murat Çetinkaya, "TLREF'e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurt dışına göndermesine gerek kalmayacak" diye konuştu.

"Pay piyasamızdaki pazar yapısı kriterlerimizi çok yakında revize edeceğiz" diyen Çetinkaya, "Çok yakın zamanda bir düzenlememiz uygulamaya geçecek" ifadesini kullandı.