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Son Dakika | Borsa ilk yarıda yükseldi

Son Dakika | Borsa ilk yarıda yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,36 değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,36 değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,36 değer kazandı. Endeks 27,73 puan artışla 2.061,05 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi ise yüzde 1,39 değer kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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