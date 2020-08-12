Son Dakika | Borsa ilk yarıda yükseldi Son dakika güncel haberine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazandı. Endeks 2,43 puan artışla 1.112,48 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,90 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA