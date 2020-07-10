Son Dakika | Borsa haftayı düşüşle kapattı
Son dakika güncel haberi... Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,85'lik düşüşle tamamladı.
10.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:05
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,85'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,85'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 985,03 puanlık azalışla 114 bin 808,56 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 22,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi de 1,78 değer kaybetti.
(İHA)
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Kaynak: İHA