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Son dakika! Borsa günün ilk yarısında yükseldi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Son dakika! Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 artışla 2.023,61 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 artışla 2.023,61 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,28 puan değer kazanarak 2.023,61'e çıktı. Toplam işlem hacmi 19,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,75 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, emtia fiyatlarının seyrinin de enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından takip edildiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 1.890 seviyelerinin destek, 2.040 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Ekonomi, Haberler

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