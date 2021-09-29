Son dakika... Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,80 değer kazanarak 1.394,88 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,11 puan artışla 1.394,88 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile inşaat oldu.

Analistler, tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler öncülüğünde artan enflasyonist baskılar nedeniyle dünya borsalarında dünkü sert düşüşün ardından bugün karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün küresel bazda önemli merkez bankalarının başkanlarının konuşmalarının yanı sıra ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1,370 ve 1.340 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.