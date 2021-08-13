Son dakika! Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Son dakika! Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika! Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 değer kazanarak 1.445,89 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 değer kazanarak 1.445,89 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,43 puan artışla 1.445,89 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 0,88 ile ticaret oldu.

Bu arada, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, haziran ayında 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 679 milyon dolar oldu.

Analistler, dünya çapında yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki artışın sürmesi, Çinli yetkililerin piyasa düzenlemeleri ve ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvime ilişkin daha fazla ipucu arayışının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
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