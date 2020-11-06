Son dakika: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

06.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:08
Son dakika: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 1.183,32 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 1.183,32 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,30 puan artışla 1.183,32 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 geriledi, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,46 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam ettiğini belirterek, Borsa İstanbul'un Avrupa borsalarından pozitif ayrıştığını ifade etti. Avrupa borsalarında şu dakikalarda yüzde 1'i aşan değer kayıpları görülüyor.

ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'nin ekim ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.200 seviyesinin direnç, 1.155 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Analistler, saat 16.30'da açıklanacak ABD'nin ekim ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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