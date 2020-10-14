Borsa ilk yarıda yükseldi
14.10.2020 13:07 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:22
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,74'lük değer kazandı.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,74'lük değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,74'lük değer kazandı. Endeks 8,72 puan artışla 1.183,42 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu