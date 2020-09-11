Son dakika! Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 1.102,79 puana yükseldi.

Son dakika! Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
11.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:09

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 1.102,79 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında 1.096-1.105 bandında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,73 puan artışla 1.102,79 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 9,94 ile spor oldu.

Analistler, yurt içinde temmuz ayı cari işlemler dengesinin beklentilerin hafif altında kalmasının ardından gözlerin öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası enflasyon verisinin öneminin arttığını vurgulayan analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 puanın direnç, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Mesut Barzani Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Hadise Acun Ilıcalı Tayanç Ayaydın
Spor Can Bartu Tamer Tuna Fatih Terim Servet Yardımcı Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Türk Eylül Fransa Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika! Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 13:11:43. #1.15#
title