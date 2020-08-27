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Son dakika... Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 değer kazanarak 1.107,46 puana çıktı.

Son dakika... Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
27.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:21

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 değer kazanarak 1.107,46 puana çıktı.

Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,45 puan artarak 1.107,46 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,93 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 0,43 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel piyasalarda bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın da katılımcı olarak yer alacağı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gelecek dönem politikalarına ilişkin önemli ipuçları vermesinin beklendiği Jackson Hall'deki konuşması öncesi satış ağırlıklı bir seyrin izlendiğini ancak Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ikinci çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, ABD ile Çin arasındaki müzakereler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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