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Son dakika! Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,14 değer kazanarak 1.104,86 puana çıktı.

Son dakika! Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
19.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:20

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,14 değer kazanarak 1.104,86 puana çıktı.

Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,40 puan artarak 1.104,86 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,04 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,55 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 0,12 ile gıda, içecek oldu.

Analistler, son dönemde küresel ölçekte makroekonomik verilerdeki olumlu seyirle birlikte risk iştahının yüksek seyrettiğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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