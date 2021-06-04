Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.432,93 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.432,93 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,07 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,73 ile turizm oldu.

Analistler, enflasyonist baskıların devam etmesine karşın beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin risk iştahını artırarak pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Haftaya yurt içinde sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Avro Bölgesinde büyüme, ABD ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini ifade etti.

Analistler, bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Moody's, Eylül 2020'de Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürerek not görünümünü "negatif" olarak belirlemiş, o zamandan bu yana yeni bir değerlendirme yapmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı
Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı
Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'ya pahalıya patladı! Turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu
Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'ya pahalıya patladı! Turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir Burak Özçivit
Spor Gervinho Enes Ünal Fatih Terim Ergin Ataman Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 18:38:15. #1.13#

title