Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,24 değer kazanarak günü 1.409,19 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,24 değer kazanarak günü 1.409,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,57 ve holding endeksi yüzde 2,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,78 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 7,06 ile spor oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinde küresel pay piyasalarındaki alıcılı seyre paralel yükseliş eğiliminin hakim olduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 1.360 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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