Son dakika... Borsa, günü yükselişle tamamladı
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Son dakika... Borsa, günü yükselişle tamamladı

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika... Borsa, günü yükselişle tamamladı

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,25 değer kazanarak günü 1.430,19 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,25 değer kazanarak günü 1.430,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,17 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, bugün Paskalya tatili dolayısıyla ABD ve Avrupa piyasalarının kapalı olduğunu belirtti.

Haftaya yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, ABD'de fabrika siparişleri, Çin'de enflasyon, başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini, olası düşüşlerde 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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