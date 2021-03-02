Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.528,82 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,87 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 4,44 ile madencilik oldu.

Analistler, Türkiye'nin salgın döneminde yılı büyümeyle kapatabilen nadir ülkeler arasında yer aldığını belirterek, alınan sıkı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmaya başlanması, en büyük ihracat pazarı olan Avrupa ekonomisindeki toparlanma ve düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Tahvil piyasalarının seyri ve ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, yarın yurt içinde enflasyon yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP istihdam raporu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.550 ve 1.570 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,77 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu