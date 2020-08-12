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Son Dakika | Borsa, günü yükselişle tamamladı

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kazancıyla günü 1.114,18 puandan tamamladı.

Son Dakika | Borsa, günü yükselişle tamamladı
12.08.2020 18:17 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:20

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kazancıyla günü 1.114,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 azalırken, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,75 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,82 ile KOBİ sanayi oldu.

Analistler, aşı çalışmalarına ilişkin haberlerle pay piyasalarında risk iştahının arttığını söyledi.

Yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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